Bimbi maltratti nel cosentino, condannato compagno della madre

Per il caso dei due fratelli di 2 e 4 anni di Paola, maltrattati e vittime di violenze e abusi in famiglia, condannato Giovanni Fiore, il compagno della madre a 7 anni e 4 mesi. Prosciolta la nonna

Condannato in abbreviato a 7 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di 20 mila euro di multa Giovanni Fiore, il compagno della madre dei bambini di 2 e 4 anni di Paola, nel Cosentino, maltrattati, vittime di violenze e abusi tra le mura domestiche.

CONDANNATO FIORE, LA VICENDA

La vicenda risale a gennaio scorso, quando i due piccoli furono ricoverati in ospedale per gli ematomi e le ferite riportati su tutto il corpo. Secondo l’accusa, a perpetrare le violenze fisiche e psicologiche sui minori sarebbe stato proprio Fiore, con la complicità della compagna e della nonna, che avrebbero coperto i suoi comportamenti.

BIMBI MALTRATTATI, PROSCIOLTA LA NONNA

La nonna è stata, invece, prosciolta dalle accuse dal gip del Tribunale di Paola con la formula “perché il fatto non sussiste”, con la contestuale revoca del decreto di allontanamento dai nipoti.

RINVIO A GIUDIZIO PER LA MADRE

Diversa la posizione di Andrea Calabria, madre dei bambini, per la quale il gip ha disposto il rinvio a giudizio davanti al Tribunale collegiale: l’udienza fissata per il 10 dicembre 2025. La donna dovrà rispondere delle proprie responsabilità in merito alla mancata protezione dei figli e alla presunta tolleranza dei comportamenti violenti del compagno.