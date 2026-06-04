Morta una bimba di 18 mesi a Cosenza, disposta l’autopsia

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All’ospedale dell’Annunziata di Cosenza è deceduta una bimba di diciotto mesi, la Procura ha disposto l’autopsia

COSENZA – Tragedia in corsia all’“Annunziata” di Cosenza. Una bambina di soli 18 mesi è deceduta, giovedì mattina, nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale. La piccola, nei giorni scorsi, aveva accusato dissenteria e vomito ed era stata portata in Pronto soccorso, per poi venire ricoverata nel reparto di Pediatria, dove i medici le avevano diagnosticato una gastroenterite, riscontrando anche una gravissima anemia e livelli di emoglobina molto bassi, al punto da rendere necessaria una trasfusione di sangue.

IL DECESSO DELLA BIMBA ALL’ANNUNZIATA

I sanitari avevano deciso di tenerla sotto osservazione ancora per alcuni giorni disponendo ulteriori accertamenti sul suo stato di salute, ma nulla, stando a quanto trapela, avrebbe lasciato presagire l’epilogo drammatico registrato nelle ore successive. Le sue condizioni, infatti, dalle prime ore del mattino, sono peggiorate in maniera repentina, fino al trasferimento nel reparto di Rianimazione, dove i medici hanno provato in tutti i modi a salvarle la vita. Ma il decesso è purtroppo sopraggiunto poco dopo.

I genitori della piccola, residenti nel piccolo centro montano di Bocchigliero, provati e sotto shock, hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e sporgere denuncia chiedendo che si faccia chiarezza su quanto accaduto. Una tragedia che, al momento, appare inspiegabile e per la quale anche gli stessi medici non riescono a fornire una spiegazione. La bambina, infatti, fino a ieri mattina, sembrava reagire bene alle terapie, le analisi erano nella norma e chi la aveva in cura non sospettava un peggioramento del quadro clinico in così breve tempo.

LA PROCURA di COSENZA HA DISPOSTO L’AUTOPSIA

A seguito della denuncia presentata dai familiari, la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento contro ignoti, per accertare le cause del decesso e verificare se sussistano eventuali responsabilità in capo al personale medico e, a tal fine, ha disposto gli accertamenti medico legali sulla vittima, che saranno svolti nelle prossime ore.

Sul posto si è recato, nel pomeriggio, in segno di vicinanza e cordoglio, anche il sindaco di Bocchigliero, Alfonso Benevento che, al Quotidiano, ha dichiarato: «È stato un fulmine a ciel sereno. Non ci sono parole per descrivere il dolore per una tragedia simile. Proprio nei giorni scorsi avevo sentito il papà, voleva organizzare una festa per la bambina. Non ci saremmo mai aspettati di ricevere una notizia simile. Oggi è un giorno triste per la comunità di Bocchigliero, tutti noi siamo sconvolti e ci stringiamo attorno alla famiglia».