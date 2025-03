Giovane biker precipitato in una valle, salvato dal Soccorso Alpino a Saracena

1 minuto per la lettura

Il ragazzo, nel corso di una escursione con altri amici, è caduto dalla bici precipitando nel fondo di una valle perdendo l’orientamento

Un giovane biker, caduto per diverse decine di metri in fondo in una valle a Novacco, Timpone Fornelli a Saracena salvato dal Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria – CNSAS.

Il ragazzo, un ventiquattrenne di Morano Calabro, si era diviso accidentalmente dal gruppo col quale era in escursione in bici intorno alle 15 di venerdì 14 marzo.

LA CADUTA NEL FONDO DELLA VALLE A NOVACCO



Disarcionato dalla e-bike a causa del fondo sconnesso, è caduto per diverse decine di metri in un fondo valle e non è più riuscito ad orientarsi.

Fortunatamente non ha subito lesioni ed ha perciò proseguito il cammino a piedi finendo presso la Valle dell’Orsomarso (Vallone Fornelli), tra le zone più impervio del Parco Nazionale del Pollino.

Dopo diversi tentativi di dare l’allarme dal suo iPhone col sistema satellitare, andati a vuoto, tra le 17 e le 18 è partita la richiesta di soccorso giunta alle Centrali Operative 112-115.

L’INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO



Il CNSAS, allertato in via diretta dal Sindaco di Morano Calabro, è intervenuto con 6 tecnici che si sono recati verso le coordinate fornite da sistema iPhone mentre altre unità civili hanno effettuato attività di supporto con fuoristrada in altre zone limitrofe, assieme al Soccorso Alpino Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali e Vigili del Fuoco.

Il ragazzo è stato raggiunto e messo in sicurezza da una delle squadre tecnico-sanitarie del CNSAS che hanno valutato le buone condizioni del soggetto e lo hanno riaccompagnato a valle in sicurezza. L’intervento si è concluso alle prime luci dell’alba. Non è stato necessario l’intervento del 118.

Di particolare rilievo è stata la condivisione delle informazioni con la Centrale Operativa 115 e la sinergia sul campo con gli altri attori istituzionali intervenuti.