Scalea, Polizia locale tenta di sequestrare gli ombrelloni ma accerchiata li restituisce

A Scalea, la Polizia Locale è stata accerchiata da turisti durante un sequestro di ombrelloni, costretta a fermare l’operazione e restituire il tutto.

SCALEA – Quella che doveva essere un’operazione ordinaria di contrasto agli ombrelloni abusivi si è trasformata in un episodio di forte tensione durante la notte di Ferragosto. Due agenti della polizia locale, sul posto per rimuovere le attrezzature lasciate irregolarmente in spiaggia, sono stati accerchiati da decine di villeggianti, costretti, fra l’altro, ad interrompere il sequestro per motivi di sicurezza. Il blitz era stato programmato dal comandante Andrea Serra il 15 agosto, intorno alle 22, lungo la spiaggia libera accanto a un campeggio. L’obiettivo era sequestrare gli ombrelloni lasciati in spiaggia oltre l’orario consentito. Ma, secondo quanto trapelato, qualcuno avrebbe avvisato i turisti presenti nella zona, facendo scattare una reazione immediata: in pochi minuti il mezzo della polizia locale è stato circondato e l’operazione si è conclusa con la restituzione del materiale.

Un video che documenta la scena sta facendo il giro dei social, generando polemiche e preoccupazione tra residenti e turisti. Sull’accaduto è intervenuto il Presidente del Consiglio comunale di Scalea, Angelo Paravati, che ha voluto rimarcare la gravità dell’episodio e la necessità di risposte concrete: “Le scene sono forti e dovrebbero imporre una riflessione seria, al di là di una serie di commenti non pertinenti. Due agenti di Polizia locale solo perché colpevoli di fare il loro dovere sono stati assaltati da una banda di facinorosi, qualunque reazione li avrebbe visti soccombere. Perché il vero problema era la loro solitudine.

POLIZIA LOCALE ACCERCHIATA DURANTE IL SEQUESTRO DEGLI OMBRELLONI: LA CONDANNA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SCALEA

Nell’esprimere loro la dovuta solidarietà, quale presidente del consiglio convocherò un consiglio nel quale gettare le basi operative perché il prossimo anno la città sia pronta a fronteggiare ogni possibile emergenza. Nel frattempo, devono prevalere l’orgoglio e il senso di appartenenza e occorre stringersi intorno alla città ed alle Istituzioni”. Paravati ha dunque annunciato la convocazione di un Consiglio comunale ad hoc, con l’obiettivo di avviare un percorso organizzativo che permetta alla città di non farsi trovare impreparata in situazioni simili.