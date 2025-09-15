Un luogo di socialità: la nuova aula al cubo 24B

3 minuti per la lettura

Un nuovo spazio per gli studenti è stato inaugurato all’Università della Calabria con un taglio del nastro rosso dal Rettore Nicola Leone.

Ubicata al cubo 24 B, sul ponte carrabile accanto il Rettorato e di fronte il bar La Cascina. La nuova aula studio offre 150 posti in una struttura moderna, funzionale e facilmente accessibile. Operativa da oggi, lunedì 15 settembre, con un orario studiato per rispondere alle esigenze della comunità studentesca.

La programmazione degli orari di apertura riflette le necessità degli studenti di poter contare su spazi di studio disponibili anche oltre le tradizionali fasce orarie. Dal lunedì al venerdì l’aula sarà accessibile dalle 17, orario di chiusura della biblioteca, a mezzanotte. Mentre il sabato e la domenica aprirà alle 10 del mattino e chiuderà alle 20. Come ha spiegato lo stesso rettore, «l’idea è di dare un luogo dove studiare agli studenti nelle ore in cui la biblioteca non è attiva».

L’aula è stata progettata come un ambiente semplice e accogliente. Lo spazio è dotato di banchi e sedie colorate, ideale sia per lo studio individuale sia per quello in piccoli gruppi. L’accesso avverrà attraverso un sistema di ingresso elettronico: gli studenti potranno entrare generando un Qr code personale dal portale Unical dedicato alle aule studio. Una misura che garantisce non solo praticità, ma anche controllo e sicurezza.

Proprio su questo aspetto si è soffermato il rettore Nicola Leone durante l’inaugurazione. Ha infatti dichiarato: «La sua ubicazione, vicino al centro di vigilanza, la rende un’aula anche più sicura». Un elemento non trascurabile, soprattutto in un campus che viene definito da Leone «una città nella città», che si estende su un’area molto vasta e vissuta da migliaia di studenti a tutte le ore del giorno.

PER CONSULTARE ALTRI ARTICOLI DI UNICAL VOICE LEGGI QUI

LA NUOVA AULA AL 24B: UNO SPAZIO PER GLI STUDENTI

L’aula è strutturata su due piani e dotata di due ascensori, decisione che rende anche il primo piano accessibile a tutti, inclusi gli studenti con difficoltà motorie. Salendo al piano superiore gli studenti potranno attingere a libri su scaffali che presto saranno incrementati con nuovi volumi. Tra le ipotesi discusse vi è anche la creazione di un sistema di scambio libri tra studenti all’interno dell’aula. Questo permetterebbe di rendere la collezione più vasta e partecipata, seppur l’idea sia ancora in fase di valutazione. Inoltre, l’aula si affaccia direttamente sulla biblioteca e le ampie vetrate regalano una vista suggestiva sul centro residenziale e le montagne a est del cosentino. Un panorama che gli ospiti della struttura non hanno esitato a definire “mozzafiato”.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di vari ospiti, tra cui i rappresentanti delle associazioni studentesche che hanno espresso diversi complimenti al rettore Leone per l’iniziativa, giudicata dai presenti un segnale tangibile di attenzione nei confronti delle esigenze degli studenti. L’apertura di un nuovo spazio per lo studio è stata accolta con soddisfazione generale. Un passo importante nella costruzione di un campus sempre più vivibile, funzionale e sicuro. Con questa nuova aula, si vuole dare «un’opportunità di socializzazione oltre che di studio», ha affermato Leone durante l’evento.

L’Unical continua a investire in servizi che vanno oltre la didattica frontale, creando luoghi che favoriscono lo studio, la crescita culturale, individuale e personale. Un ambiente che, come ha sottolineato il Rettore, non sarà soltanto un posto dove preparare esami, ma anche un punto di incontro per una comunità universitaria che cresce insieme, giorno dopo giorno.