Sagra dell’Uva a Donnici, uomo precipita da un muretto

1 minuto per la lettura

Alla Sagra dell’Uva e del Vino di Donnici (CS), intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere un uomo caduto da un muretto di cinque metri

Una festa poco festosa per un malcapitato che a Donnici, durante la serata per la sagra del vino e dell’uva, è precipitato, per cause accidentali, da un muretto.

Nella notte di ieri, sabato 12 ottobre, intorno alle ore 2 del mattino, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta a Donnici, dove era in corso la tradizionale sagra dell’Uva e del vino, per il recupero di un uomo accidentalmente caduto da un muretto.

FESTA DELL’UVA, UOMO FERITO DALLA CADUTA DA UN MURETTO

L’intervento ha richiesto l’impiego di un’autoscala e l’utilizzo di tecniche di soccorso SAF (Speleo Alpino Fluviale). Tecniche necessarie per raggiungere e mettere in sicurezza la persona ferita, precipitata da un’altezza di circa cinque metri.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

L’uomo, cosciente al momento del recupero, è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto. Successivamente trasportato all’Ospedale Civile di Cosenza per accertamenti.

Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori criticità.

LA SAGRA

Nel cuore delle colline cosentine, Donnici è pronta ad esplodere in un tripudio di colori, profumi e sapori. Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre torna la 43ª edizione della Sagra dell’Uva e del Vino: un viaggio tra vigne dorate e aromi fruttati che si mescolano all’aria frizzante dell’autunno, tra degustazioni che svelano i sapori del territorio e scorci che ospitano le sue tradizioni. Un’esperienza di gusto, cultura e storia che avvolge tutti i sensi.