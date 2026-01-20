Maltempo, scuole chiuse a Corigliano Rossano. Ecco quando

1 minuto per la lettura

Scuole chiuse a Corigliano Rossano a causa del maltempo, la decisione del sindaco Flavio Stasi a scopo precauzionale

CORIGLIANO ROSSANO – “Siamo in allerta Arancione ed in genere il nostro Comune non sospende le attività didattiche. La perturbazione non dovrebbe essere particolarmente intensa, ne abbiamo gestite di più preoccupanti, tuttavia il peggio degli eventi dovrebbe concentrarsi nella notte del 20 gennaio 2026 e domani 21 gennaio 2026, in particolare durante l’intera mattinata del 21 gennaio 2026”, afferma a mezzo social il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi.

“Questa concentrazione negli orari maggiormente critici, ci ha indotto a valutare e provvedere alla sospensione delle attività didattiche, anche per consentire all’intero personale del Centro Operativo Comunale di potersi dedicare ad ogni eventuale criticità sul territorio” aggiunge.

“A breve, dunque, firmerò l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche che sarà notificata a tutti gli enti preposti”, evidenzia il primo cittadino.

“Ci tengo a sottolineare che, come ormai è noto, non sono un sindaco che chiude facilmente le scuole, per cui se insieme al tavolo abbiamo raggiunto questa conclusione dopo ore di analisi, ci sono una serie di elementi soprattutto di carattere precauzionale”, sottolinea Stasi.

Il Centro Operativo Comunale resterà operativo per tutta la notte monitorando torrenti, viabilità ed impianti. Abbiamo rettificato il numero per le segnalazioni: 09835491651-653.