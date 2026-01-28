Cosenza, restyling di piazza Cappello

3 minuti per la lettura

Primo incontro di cittadinanza attiva promosso dall’amministrazione comunale di Cosenza sul restyiling di piazza Cappello.

COSENZA – Presieduto dal sindaco Franz Caruso, si è svolto nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi il primo incontro di cittadinanza attiva promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito del programma Agenda Urbana 2 (2021–2027), che ha coinvolto il partenariato di progetto, insieme a residenti commercianti di Piazza Cappello e delle zone limitrofe, dando ufficialmente il via a un percorso di progettazione condivisa in vista dell’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della piazza storica.

L’incontro, a cui hanno preso parte l’assessore ai Lavori Pubblici, Damiano Covelli, il dirigente del settore, Salvatore Modesto, il RUP, Maria Colucci, e il funzionario della soprintendenza, Nicola Ruggieri, ha rappresentato non solo un momento di ascolto e confronto, ma anche l’occasione per illustrare il quadro organico degli interventi di rigenerazione urbana in corso e programmati dall’amministrazione comunale.

IL RESTYLING DELLE PIAZZE E DEGLI SPAZI PUBBLICI

Tra questi figurano la riqualificazione di Piazza Skanderberg e della Scalinata dei due Leoni nel triangolo di quartiere, gli investimenti sulla cultura con la Sala Quintieri del Teatro Rendano, i consistenti interventi sull’edilizia scolastica, in particolare sulle scuole Pizzuti di via Roma e Gullo di via Popilia, gli interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione su Corso Mazzini e nel Centro Storico, fino ai progetti di riqualificazione degli spazi verdi urbani, come il Parco Nicholas Green.

Tutti gli interventi sono inseriti all’interno di una programmazione strutturata e coerente, orientata a uno sviluppo equilibrato e sostenibile della città. I contributi e i suggerimenti emersi durante il confronto con i cittadini saranno oggetto di valutazione e approfondimento nelle fasi successive del progetto. Per quanto riguarda Piazza Cappello, l’intervento – seguito dal RUP Maria Colucci – nasce dall’esigenza di risolvere le criticità legate alla sicurezza, determinate dalla presenza di alberi di grandi dimensioni le cui radici hanno compromesso la pavimentazione e i marciapiedi, e dalla volontà dell’amministrazione di restituire decoro e centralità alla piazza, valorizzando anche il prospiciente Palazzo Nitti.

LE RICHIESTE DEI CITTADINI

Nel corso del dibattito i cittadini hanno espresso la richiesta di uno spazio pienamente fruibile, aperto e immerso nel verde, sollecitando in particolare la tutela degli alberi esistenti. I tecnici comunali presenti, insieme all’agronomo incaricato, hanno assicurato che tutti gli alberi che sarà possibile salvare verranno preservati con eventuale ricollocazione, mentre quelli non recuperabili saranno sostituiti con nuove essenze compatibili con il contesto urbano.

A conclusione dell’incontro, il sindaco Franz Caruso ha ribadito con forza la linea dell’Amministrazione: «Non ho alcuna intenzione di realizzare una nuova Piazza Bilotti o una nuova Piazza Riforma. Amo il verde e tengo profondamente all’ambiente. In soli quattro anni abbiamo messo a dimora oltre 2.950 nuove piante, investendo in modo strutturale nel verde pubblico. Per la prima volta ci saranno risorse certe a un settore fondamentale per migliorare la qualità della vita e rendere Cosenza una città sempre più green».

Un impegno confermato anche nel bilancio di previsione, che rafforza gli investimenti su verde e ambiente, individuati come pilastri dell’azione amministrativa insieme al welfare. «Continueremo su questa strada – ha aggiunto Franz Caruso – tanto che, per la prima volta nella storia di Cosenza, e probabilmente anche tra le città capoluogo della regione, la città si doterà di un Piano Regolatore del Verde».