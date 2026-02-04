Casali del Manco, da due settimane linee telefoniche guaste

2 minuti per la lettura

A Casali del Manco disservizi sulle linee telefoniche che risultano guaste. Molti cittadini isolati. Impossibile raggiungere telefonicamente il municipio di Pedace e l’ufficio postale

CASALI DEL MANCO – A causa del protrarsi dei disservizi che hanno interessato le linee telefoniche fisse, gestite da Tim, e in relazione al crescente disagio di molti cittadini, c’è da registrare la presa di posizione della sindaca di Casali del Manco, Francesca Pisani, che in una dichiarazione esprime forte preoccupazione per i prolungati disservizi che, di fatto, costringono centinaia di cittadini senza possibilità di comunicare.

LA SINDACA: «GUASTO IN PIÙ AREE DEL TERRITORIO, COMPROMESSI SERVIZI ESSENZIALI»

«Le segnalazioni pervenute agli uffici comunali – afferma la sindaca – fanno riferimento ad un guasto diffuso e simultaneo in più aree del territorio, che non si configura come episodio isolato ma è da scrivere ad una criticità estesa che sta compromettendo servizi essenziali, interferendo su attività lavorative e comunicazioni quotidiane».

«Particolarmente colpita la popolazione anziana – sottolinea ancora – le diverse attività commerciali e sedi istituzionali, tra cui la sede municipale di Pedace e l’ufficio postale di Lorica».

«La situazione è molto seria – prosegue Francesca Pisani – e ritengo che non sia più tollerabile. Parliamo di centinaia di utenti isolati, da circa due settimane. Non si tratta soltanto di un mero disagio, ma di un problema che incide sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini».

PREOCCUPAZIONE PER GLI ANZIANI E PER CHI VIVE NEI VILLAGGI DELLA SILA

Il primo cittadino di Casali del Manco rivolgendo, inoltre, l’attenzione alla delicata condizione delle aree montane e dei borghi silani, non trattiene il disappunto e contorna la dichiarazione con un messaggio, che così recita: «Sono estremamente preoccupata soprattutto per i nostri anziani e per chi vive nei villaggi della Sila. In molte zone il telefono fisso rappresenta ancora l’unico mezzo di contatto con familiari, medici e servizi di emergenza. Restare senza linea significa sentirsi soli e vulnerabili. L’ Amministrazione comunale ha già avviato interlocuzioni formali con il gestore telefonico per chiedere un intervento immediato e risolutivo ed allo stesso tempo chiesto a TIM spiegazioni puntuali e tempi certi per il ripristino del servizio».

«I cittadini – ha concluso la sindaca – meritano risposte e soluzioni rapide. Continueremo a monitorare la situazione e a sollecitare ogni azione necessaria finché il problema non sarà completamente risolto».