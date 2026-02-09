Manca l’acqua, scuole chiuse in alcune zone di Cosenza

1 minuto per la lettura

Manca l’acqua il 10 e l’11 febbraio le scuole ricadenti nelle zone servite dall’Acquedotto Abatemarco a Cosenza saranno chiuse

COSENZA – Manca l’acqua a Cosenza, scuole chiuse in alcune zone di Cosenza. Il sindaco Franz Caruso ha disposto il 10 febbraio e l’11 febbraio 2026 la chiusura di tutti gli istituti scolastici del capoluogo bruzio ricadenti nelle zone servite dall’Acquedotto Abatemarco. L’ordinanza vergata dal primo cittadino scaturisce da un’interruzione idrica comunicata al Comune dalla Società Sorical che riguarda anche altri Comuni della provincia di Cosenza.

LE SCUOLE DELLE ZONE ESCLUSE DALL’ORDINANZA

Non rientrano nel provvedimento di chiusura delle scuole di Cosenza, perché non interessate dalla sospensione idrica, le scuole ricadenti nel Centro storico, Serra Soprana, Colle Triglio-Gergeri, Borgo Partenope, Sant’Ippolito e Donnici.

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha disposto la chiusura degli istituti scolastici a seguito della comunicazione della Società Sorical. Quest’ultima ha quindi informato il Comune della interruzione della fornitura idrica per manutenzioni programmate e straordinarie sulla condotta adduttrice dell’Acquedotto Abatemarco nella giornata del 10 febbraio.

LE MOTIVAZIONI DI CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LA MANCANZA D’ACQUA

Il provvedimento del Comune di Cosenza scaturisce dalla stessa comunicazione di Sorica in cui si comunica che l’erogazione della fornitura idrica verrà sospesa a decorrere dalle ore 8,00 del 10 febbraio sino a notte.

L’ordinanza di Palazzo dei Bruzi nasce dall’opportunità e necessità di sospendere tutte le attività, didattiche e non, per motivi di igiene pubblica, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di insalubrità nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 febbraio 2026.