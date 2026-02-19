Maltempo, scuole chiuse nel Cosentino. Ecco dove

1 minuto per la lettura

Maltempo, a causa dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile della Calabria le scuole saranno chiuse in diversi Comuni del Cosentino nella giornata del 20 febbraio

COSENZA – Scuole chiuse in diversi Comuni del Cosentino nella giornata del 20 febbraio 2026 a causa dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile della Calabria. Dalla serata del 19 febbraio 2026 un nuovo ciclone, denominato “Pedro”, raggiungerà la Calabria con piogge, temporali e forti raffiche di vento. Secondo le previsioni meteorologiche, i fenomeni più intensi colpiranno soprattutto la costa tirrenica e le aree interne, con particolare riferimento nel Cosentino, Lametino e Vibonese.

MALTEMPO, ALLERTA PER IL CICLONE “PEDRO”

Tra la serata del 19 febbraio e l’intera giornata del 20 febbraio potrebbero superarsi localmente i 100 mm di pioggia. Le precipitazioni si estenderanno anche su alcune zone del versante jonico, in particolare nel Catanzarese, dove a tratti potranno risultare intense. La memoria corre ovviamente ai gravi danni causati dal maltempo nella scorsa settimana in tutta la provincia di Cosenza.

Il ciclone Pedro porterà anche venti molto forti, soprattutto nella mattinata del 20 febbraio sono attese raffiche fino a 70-80 km/h lungo le aree tirreniche e interne, con possibili picchi più elevati sul versante jonico del Catanzarese, dove potranno attivarsi venti di caduta.

L’ELENCO DELLE SCUOLE CHIUSE NEL COSENTINO

In diversi Comuni della provincia di Cosenza i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole in via precauzionale con apposite ordinanze. Scuole chiuse a Cosenza, Rende (dove in ogni caso il 20 febbraio è festa patronale), Zumpano, Castrolibero, Cerisano, Rovito, Grimaldi, Montalto Uffugo, Marano Marchesato, Marano Principato, Bisignano, Domanico, Piane Crati, Parenti, Malito, Santo Stefano di Rogliano, Marzi e Rogliano e diversi centri della costa tirrenica.