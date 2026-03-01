Terranova da Sibari, vigili del fuoco salvano cane Corso

1 minuto per la lettura

A Terranova da Sibari, cane Corso di 70 kg recuperato da una scarpata impervia dopo 4 giorni. Nucleo SAF Cosenza e Vigili di Castrovillari lo salvano all’alba di oggi, domenica primo marzo 2026, in località Madonna delle Grazie

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza hanno salvato un cane di razza Corso, pesante circa 70 kg, precipitato in una scarpata nel comune di Terranova da Sibari, in località Madonna delle Grazie. L’animale, disperso da quattro giorni dopo essersi allontanato dall’abitazione dei proprietari, localizzato ieri sera, sabato 28 febbraio 2026, dal distaccamento di Castrovillari. Questa mattina, domenica primo marzo 2026, all’alba, una squadra specializzata ha agito con successo in un’operazione ad alto rischio.

CANE CORSO SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO



Nella serata di ieri, sabato 28 febbraio 2026, il personale dei Vigili del Fuoco di Castrovillari ha individuato il cane bloccato in una zona impervia della scarpata, impossibile da superare autonomamente. Alle prime luci, è intervenuto il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Cosenza, esperto in ambienti difficili, utilizzando tecniche alpinistiche e attrezzature specifiche per raggiungere e mettere in sicurezza l’animale. Nonostante la stazza imponente e il terreno ostile, il recupero è avvenuto senza incidenti.

IL CORSO RESTITUITO AI PROPRIETARI

Il cane, provato dai quattro giorni all’addiaccio ma in buone condizioni generali, è stato affidato ai legittimi proprietari al termine dell’operazione. L’intervento ha evidenziato la sinergia tra Nucleo SAF di Cosenza e distaccamento di Castrovillari, confermando l’impegno dei Vigili del Fuoco anche nei soccorsi animali in Calabria. Una storia a lieto fine che scalda il cuore della comunità cosentina.