Acri, due donne tentano di avvicinare una bambina

Nella scuola dell’Infanzia “Pastrengo” di Acri due donne hanno tentato di avvicinare una bambina, sono state allontanate da un’insegnante. Indagano i carabinieri

ACRI (COSENZA) – Una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire, che si è verificata alla scuola dell’Infanzia di Pastrengo di Acri, desta inquietudine, non solo nella comunità scolastica di riferimento, ma anche tra i cittadini. Nella mattinata di giovedì, dalle testimonianze che siamo riusciti a raccogliere, due giovani donne si sono presentate all’entrata di Pastrengo, ma alla Primaria, che dista pochi metri dall’Infanzia.

Qui hanno chiesto al collaboratore scolastico di una bambina, facendo nome e cognome. Solo dopo aver appurato che in quell’istituto non vi fosse un’alunna che corrispondesse a quel nome, si sono allontanate,A distanza di pochi minuti, si sono presentate alla finestra della mensa della scuola dell’Infanzia, essendo passate da poco le ore dodici, facendo dei cenni all’indirizzo di una delle bambine all’interno, che evidentemente avevano già individuato e che corrispondeva all’identità alla quale erano interessate. A quel punto, una delle maestre nella sala mensa, evidentemente insospettita dalla situazione, si è avvicinata alla bambina chiedendo se conoscesse quelle due persone. Ricevuta una risposta negativa, ha raggiunto la finestra invitando le due donne ad allontanarsi.

La vicenda ha creato inevitabilmente apprensione e lore si cerca di capirne di più.Nel pomeriggio i genitori della bimba hanno formalizzato denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini del caso, raccogliendo testimonianze e avviando le ricerche per risalire all’identità delle due donne.

Gl inquirenti, trattandosi di una questione piuttosto delicata che coinvolge minori, ovviamente mantengono il più stretto riserbo sull’accaduto, ma, come spesso capita in queste occasioni, la notizia si è immediatamente diffusa, determinando preoccupazione nella cittadinanza.