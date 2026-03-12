Acri, fuga d’idrogeno solforato all’Ipsia-Iti

Un'ambulanza del 1181 minuto per la lettura
All’Ipsia-Iti di Acri si rompe un’ampolla d’idrogeno solforato in magazzino: tre persone trasportate in ospedale e scuola chiusa per la bonifica
ACRI – Un incidente, dalle conseguenze fortunatamente non gravi, si è verificato all’Ipsia-Iti di Acri nella mattinata di mercoledì 11 marzo. Si è verificato in un magazzino della scuola, intorno alle ore 10:00, creando attimi di panico, prima che se ne appurasse l’entità. Tutto è stato originato dalla rottura di un’ampolla utilizzata nei laboratori dell’istituto, contenente ù idrogeno solforato (H2S), un gas tossico dall’odore acre e penetrante.
Nella immediatezza tutti gli ambiento attigui al magazzino ne sono stati impregnati, determinando apprensione tra studenti e personale scolastico. Qualcuno ha anche avvertito fastidi alle vie respiratorie, mentre gli studenti dell’istituto si sono riversati nel piazzale antistante la scuola. Chi è entrato in contatto con il contenuto dell’ampolla ha avvertito lievi malesseri.
Sul posto i sanitari del 118, tre membri del personale scolastico sono stati trasportati all’ospedale “Sant’Angelo d’Acri” per ulteriori controlli e tenuti in osservazione per qualche ora.
Sul luogo anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Rende, insieme agli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) del comando di Cosenza, per le verifiche sulla eventuale presenza di sostanze pericolose
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA