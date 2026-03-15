Figline, incidente sul monopattino, padre e figlio finiscono nel fiume dopo un volo di 10 metri

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L’incidente sul monopattino a Figline Vegliaturo. Padre e figlio finiscono nel fiume dopo un volo di 10 metri

FIGLINE VEGLIATURO – Padre e figlio sono finiti nel fiume mentre viaggiavano su un monopattino su una strada comunale. I due, dopo l’incidente, sono stati recuperati grazie all’intervento dei vigili del fuoco e trasportati in ospedale per il ragazzo, le cui condizioni sono apparse subito gravi è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il ricovero all’Annunziata di Cosenza.

Ancora non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente.

DOPO L’INCIDENTE SUL MONOPATTINO PADRE E FIGLIO SALVATI GRAZIE ALL’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Ieri pomeriggio padre e figlio, rispettivamente di 42 anni e 17 anni, si trovavano sul monopattino e stavano percorrendo una strada comunale in località Timparella quando probabilmente hanno perso il controllo del mezzo e sono finiti nel letto del fiume adiacente alla carreggiata facendo un volo di dieci metri. Per recuperare le due persone è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco. Padre e figlio sono di nazionalità turca e sono residenti presso il centro di accoglienza Sai (sistema di accoglienza e di integrazione). Il personale dei vigili del fuoco, hanno riferito dal comando provinciale, ha raggiunto i feriti utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), operando in sicurezza in un’area particolarmente impervia.

IL RAGAZZO TRASPORTATO IN OSPEDALE CON L’ELISOCCORSO

Dopo il recupero dalla scarpata, le due persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118. Il ragazzo è stato trasportato tramite elisoccorso presso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sul luogo è intervenuta anche la Polizia per i rilievi e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.