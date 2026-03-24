Rocca Imperiale: tenta di togliersi la vita, salvata giovane donna dal suicidio

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Tragedia sventata: salvata una giovane donna dai carabinieri mentre tentava di togliersi la vita sul lungomare di Rocca Imperiale

L’Arma dei Carabinieri non sempre e non solo opera per reprimere reati o prevenirli, ma spesso veste anche i panni di chi ha capacità di dialogo per salvare una vita umana. La storia che riferiamo ha come location il lungomare di Rocca Imperiale ed il lieto fine lo si deve a talune app di messaggistica istantanea che, spesso, sono oggetto di critica perché favoriscono comportamenti poco edificanti, ma in alcuni casi, come quello che ci apprestiamo a riferire, una di queste piattaforme ha permesso di salvare una vita.

I fatti. Durante un servizio di perlustrazione sul territorio comunale di Rocca Imperiale, tre Carabinieri effettivi alla Stazione di Rocca Imperiale Scalo, organica alla Compagnia di Cassano all’Ionio comandata dal Capitano Chiara Baione, sono intervenuti sul lungomare aiutando una giovane persona a desistere da un gesto insano. La Centrale Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano ha immediatamente allertato la pattuglia più prossima al luogo indicato, grazie alla capillarità dell’Arma e al dispositivo di controllo del territorio, consentendo l’intervento immediato, prima che la situazione potesse precipitare.

IL MARESCIALLO, FUORI SERVIZIO, HA SVENTATO LA TRAGEDIA

Determinante è stata la capacità del Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Sabrina Martino che opere su sede vacante che, libera dal servizio e senza esitare, si è recata nel luogo segnalato, ovvero il lungomare di Rocca Imperiale, individuando la giovane donna che voleva gettarsi in acqua per togliersi la vita e che in quel momento aveva bisogno di dialogare, quindi con pazienza e sensibilità, il Maresciallo Martino è riuscito a costruire un ponte di fiducia, trasformando un momento di disperazione in un momento di confronto, aperto e umano, ascoltando le parole di profondo disagio connesso a difficoltà familiari e personali, fino a far comprendere come la vita sia un bene da salvaguardare per se stessi e per gli altri.

L’episodio richiama la vocazione profonda dell’Arma dei Carabinieri: un’Istituzione che, oltre ai compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza, è da sempre punto di riferimento per le comunità che ci vengono affidate. In ogni borgo, in ogni comunità, i Carabinieri non sono soltanto un’uniforme, sono volti conosciuti, interlocutori fidati, sentinelle di prossimità. Il lieto fine di una storia che poteva trasformarsi in tragedia merita il plauso di tutti se oggi, quella giovane donna alla quale è stata salvata la vita è affidata ai familiari.