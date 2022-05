Tragedia sfiorata nel cosentino, bambino cade dal secondo piano

1 minuto per la lettura

UN bambino di quattro anni è caduto dal secondo piano di un palazzo a Castiglione Cosentino, tenendo con il fiato sospeso una famiglia e un’intera comunità, ma per fortuna possiamo parlare di una tragedia solo sfiorata.

Il piccolo, infatti, non dovrebbe essere in pericolo di vita in virtù di una fortunata coincidenza. Determinante è stata la ringhiera del balcone sottostante, contro la quale ha urtato mentre precipitava nel vuoto. Tutto ciò ne ha rallentato la caduta, con la conseguenza che l’impatto con il suolo è stato violento, ma non letale.

Bisognerà attendere ancora un po’ per brindare allo scampato pericolo, ma le notizie che arrivano in queste ore sembrano incoraggianti. Il bimbo è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Annunziata con un brutto trauma cranico, ma questa disavventura sarà per lui solo un brutto ricordo.

Sul posto si sono fiondati anche i carabinieri della locale stazione, dipendenti dalla Compagnia di Rende, per ricostruire l’accaduto e avviare le indagini del caso.

Non vi sarà alcuna inchiesta giudiziaria dal momento che i militari dell’Arma hanno accertato che si è trattato di un evento accidentale.