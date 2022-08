Violenze sulla compagna, arrestato un uomo a Cosenza

1 minuto per la lettura

CATANZARO – I carabinieri della compagnia di Cosenza hanno arrestato un 48enne per maltrattamenti in famiglia. I militari della stazione principale – su disposizione della Procura – hanno eseguito una misura cautelare nei confronti del soggetto che era stato già deferito per violenze nei confronti della convivente di 3 anni più giovane.

La donna subiva da anni le vessazioni fisiche e verbali del compagno, che la picchiava e insultava con minacce ed offese.

L’uomo è stato associato alla casa circondariale della città calabrese.