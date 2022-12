Proiettili davanti alla sede dell’associazione “Muovi Calabria”

1 minuto per la lettura

CROSIA (COSENZA) – Proiettili davanti alla sede dell’associazione culturale “Muovi Calabria”. A denunciare l’accaduto, Eugenio Forciniti, 36 anni, che gestisce l’associazione culturale ed anche una pagina social denominata “Il Pittulo”, entrambe impegnate sul territorio. Si tratta per come dichiara lo stesso Forciniti di una “pagina sociale: ossia un mezzo per denunciare tutte quelle piaghe che affliggono la società”.

Il racconto di Forciniti: “Martedì, intorno alle ore 19.00 circa, mentre mi accingevo ad aprire la sede del circolo culturale, mi accorgevo che davanti al portone d’ingresso erano stati lasciati due proiettili a salve, di piccolo calibro”. Il responsabile di Muovi Calabria, ha raccolto i due oggetti e li ha consegnati ai carabinieri. Ma, il responsabile dell’associazione culturale, conferma, anche “non è la prima volta che subisco tali atti intimidatori, che ho sempre puntualmente denunciato”.

Spiega poi Forciniti che “l’argomento principale che tratto sulla pagina facebook “Il Pittulo” è lo sfruttamento del lavoro, in particolare denuncio la restituzione di parte del salario del dipendente in favore del datore di lavoro: potrebbe essere tale argomento la ragione del rinvenimento dei due proiettili”. Potrebbe quindi restringere il campo di azione il responsabile dell’associazione Muovi Calabria e del Pittulo che, fra l’altro, anche ultimamente si era occupato di tali argomenti. Forciniti, ha anche individuato un’ampia finestra temporale nella quale gli autori dell’intimidazione potrebbero aver lasciato i proiettili davanti alla sede, ed ha anche riferito su alcune circostanze in cui sarebbe stato oggetto di presunte minacce.

Quanto accaduto, ovviamente, ha aperto l’attività di indagine da parte dei carabinieri che hanno ricevuto la denuncia formalizzata nella mattinata di ieri. Ovviamente, quanto accaduto, ha generato una serie di reazioni e molti cittadini hanno espresso solidarietà ad Eugenio Forciniti e all’attività culturale portata avanti.