RENDE – Tragico incidente stradale ad Arcavacata nel tratto della Ss 107 nell’area universitaria, nei pressi di un noto bar, intorno alle 8 di questa mattina. La vittima, un uomo di 75 anni, è stato investito da un’auto, una smart di colore rosso.

Seconda una primissima e parziale ricostruzione pare che l’anziano stesse attraversando la strada quando è stato centrato in pieno dalla vettura. Per l’uomo, nonostante l’intervento dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti per effettuare i rilievi e accertare la dinamica del mortale incidente gli uomini della Polizia stradale, gli agenti della Polizia municipale e della Polizia provinciale oltre che il personale dell’Anas.

Il tratto della Ss 107 è stato provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni.