COSENZA – Tragedia nel Cosentino. Angelo Viteritti, un ragazzo di appena 17 anni, è morto a San Cosmo Albanese cadendo da un carro di Carnevale durante una sfilata ieri pomeriggio.

I carabinieri hanno trovato il giovane a terra in una pozza di sangue. Indagini in corso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La comunità di San Cosmo Albanese è sprofondata nel dolore.