Sparatoria a Cosenza, ferita una ragazza

COSENZA – Una ragazza di nazionalità rumena è stata trasportata in ospedale a Cosenza per una ferita da arma da fuoco a seguito di una sparatoria. Da una prima ricostruzione della vicenda, nel cuore della notte un uomo ha esploso dei colpi in piazza Valdesi, ferendo la giovane. La ragazza è stata trasportata in ospedale ed è ricoverata in Rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano gli agenti della Mobile guidati dal capo della squadra mobile Gabriele Presti e coordinati dal questore Giuseppe Cannizzaro.