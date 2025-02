Cosenza, esplosione nella notte distrutto un noleggio auto

1 minuto per la lettura

Esplosione nella notte a Cosenza dove una attività di noleggio e vendita auto è stato distrutto, indaga la polizia

COSENZA – Esplosione la scorsa notte in pieno centro a Cosenza, in via Caloprese ai danni di un negozio di noleggio e vendita di auto. Secondo una prima ricostruzione, ignoti, intorno all’una di notte, hanno danneggiato la saracinesca e l’interno di un locale che, proprio nei prossimi giorni, avrebbe dovuto ospitare un’attività di noleggio auto. Non si registrano feriti.

La Polizia, sul posto insieme ai vigili del fuoco, ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili del gesto. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, nemmeno quella di un atto intimidatorio ai danni dei titolari. Questa mattina, 7 febbraio 2025, per consentire agli investigatori di eseguire i rilievi del caso le autorità hanno dovuto chiudere il tratto di strada tra Piazza Loreto e Piazza Europa.