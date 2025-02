Cetraro, mezzo agricolo si ribalta: ferito 49enne

1 minuto per la lettura

A Cetraro, un uomo è rimasto intrappolato sotto il suo mezzo agricolo ribaltato in località Vigne Donnici, nel comune di Cetraro. I vigili del fuoco lo hanno liberato.

CETRARO (COSENZA)- Momenti di paura oggi, 8 febbraio 2025, in località Vigne Donnici, nel comune di Cetraro, dove un mezzo agricolo si è ribaltato, intrappolando il conducente sotto il pesante veicolo. L’incidente è avvenuto mentre il 49enne era alla guida. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è capovolto, schiacciando una gamba dell’uomo e rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è prontamente giunta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Paola, che ha operato per liberare il malcapitato.

Dopo aver sollevato il mezzo con attrezzature specifiche, i soccorritori sono riusciti ad estrarre l’uomo, che è stato immobilizzato su una barella e affidato al personale sanitario del Suem118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasferito presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. Contestualmente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo agricolo per evitare ulteriori rischi. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità o cause tecniche che possano aver provocato il ribaltamento.