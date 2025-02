Estorsione e tentata estorsione, tre arresti a Castrovillari

1 minuto per la lettura

COSENZA – Tre persone sono state arrestate dagli agenti della Squadra Mobile di Cosenza e della Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Castrovillari, per i reati di estorsione e tentata estorsione, aggravati dalle modalità e finalità mafiose, ai danni di titolari di esercizi commerciali e attività imprenditoriali.

Il blitz della Polizia di Stato, scattato all’alba di questa mattina tra i Comuni di Castrovillari e Cassano allo Jonio, nel Cosentino, giunge al termine di un’indagine, coordinata dalla Dda di Catanzaro, che si è sviluppata attraverso attività tecniche, servizi sul territorio e riscontri ‘sul campo’ e che risulta corroborata dalle dichiarazioni delle vittime delle richieste estorsive che hanno denunciato i propri aguzzini. I tre indagati si trovano attualmente in carcere.

In tale contesto, per l’ordinanza cautelare nei confronti degli indagati tutti destinatari di custodia cautelare in carcere, gli inquirenti hanno ritenuto la gravità indiziaria per plurime vicende estorsive, aggravate dalla modalità e finalità mafiose, ai danni dei titolari di esercizi commerciali e attività imprenditoriali.