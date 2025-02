Corigliano-Rossano, incendio in garage: nessun ferito, ingenti danni

1 minuto per la lettura

Incendio in un garage di una palazzina di Corigliano-Rossano, evacuata per precauzione. Nessun ferito, danni in corso di valutazione. Indagano i Carabinieri.

CORIGLIANO-ROSSANO- Un incendio è divampato in un locale adibito a garage in una palazzina a tre piani in contrada San Francesco, nell’area urbana di Corigliano, a Corigliano-Rossano. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti hanno notato del fumo uscire dal locale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rossano e Castrovillari, che hanno provveduto a domare le fiamme. A scopo precauzionale, l’intera palazzina è stata evacuata, anche con l’ausilio delle autoscale. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate a causa di materiale infiammabile custodito all’interno del garage. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il locale, danneggiando anche alcune auto che vi erano parcheggiate. I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano hanno avviato le indagini per accertare le cause precise dell’incendio. I vigili del fuoco, dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area. Sono ancora in corso gli accertamenti per valutare l’entità dei danni. L’incendio ha causato momenti di panico tra i residenti, che sono stati svegliati di soprassalto dal fumo e dalle sirene dei mezzi di soccorso.