Carcere di Rossano, trovati tre cellulari nascosti in un pallone

1 minuto per la lettura

Polizia penitenziaria trovato tre cellulari nascosti in un pallone lanciato nel carcere di Rossano. Il Sappe denuncia l’ennesimo tentativo di introduzione illecita.

CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA) – Ancora un tentativo di introdurre illecitamente telefoni cellulari all’interno del carcere di Rossano, nella provincia di Cosenza. Tre cellulari sono stati scoperti dalla Polizia penitenziaria nascosti all’interno di un pallone lanciato nelle vicinanze del campo sportivo dell’istituto penitenziario. A rendere nota la scoperta sono Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Ciccone, segretario regionale del sindacato. Il pallone è stato rinvenuto dagli agenti all’interno dell’intercinta, un’area a cui hanno accesso i detenuti.

La presenza del pallone in un luogo insolito ha insospettito i poliziotti che, dopo averlo aperto, hanno scoperto i tre telefoni cellulari abilmente occultati al suo interno. Secondo il Sappe, il pallone sarebbe stato lanciato dall’esterno, con l’obiettivo di far pervenire i telefoni ai detenuti. Avviate subito le indagini per accertare le responsabilità e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si sta cercando di capire chi abbia lanciato il pallone dall’esterno e a quali detenuti fossero destinati i telefoni cellulari. L’introduzione di telefoni cellulari nelle carceri è un problema diffuso.