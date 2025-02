Morto Francesco Occhiuto, la commossa solidarietà della comunità

3 minuti per la lettura

Morto Francesco Occhiuto, la comunità si è stretta attorno alla famiglia del senatore Mario Occhiuto. Dal presidente del Senato al sindaco di Cosenza passando dal presidente del Consiglio Regionale la commossa, unanime e trasversale solidarietà alla famiglia

La morte di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto (già sindaco di Cosenza) e nipote del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, (LEGGI) ha suscitato unanime e trasversale commozione nel mondo politico e nella comunità calabrese. Un coro di solidarietà e vicinanza alla famiglia Occhiuto che parte dal presidente del senato Ignazio La Russa che su Facebook scrive: «Ho appreso della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. Una notizia tremenda che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati. Al senatore Mario Occhiuto, ai suoi familiari, al gruppo di Forza Italia giungano le sincere condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica».

Il vicepremier Antonio Tajani, dal canto suo, ha dichiarato su X: «con tutta Forza Italia fraternamente vicino a Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio. In questo difficilissimo momento ci raccogliamo in preghiera affinché il suo immenso dolore sia più lieve. Un pensiero affettuoso rivolgo anche all’amico Roberto ed a tutta la famiglia Occhiuto».

Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso «profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. In questo momento di grande dolore desidero inviare la mia più sentita vicinanza a tutta la loro famiglia e ai loro cari».

MORTO FRANCESCO OCCHIUTO, RINVIATA LA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Anche il presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso, è intervenuto affermando che «la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto lascia sgomenti e profondamente addolorati. Perdere un figlio è una prova straziante. In questo momento di dolore e smarrimento, interpretando anche i sentimenti di cordoglio dell’intero Consiglio regionale, mi stringo con sincera commozione al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutta la loro famiglia. Che il ricordo di Francesco possa essere di conforto e dare forza per affrontare una perdita così ingiusta». Inoltre Mancuso ha disposto il rinvio della seduta del Consiglio regionale prevista per lunedì.

Solidarietà anche dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso, tra i primi ad accorrere all’ospedale non appena appresa la notizia. «È un momento di profondo dolore e tristezza. La perdita improvvisa del giovane Francesco ci proietta in una dimensione di grande sconforto. Abbraccio fraternamente Mario Occhiuto per l’immane tragedia che lo ha colpito così brutalmente e da padre, prima che da Sindaco, piango con lui Davanti a tanto dolore e sofferenza non ci sono parole appropriate da poter pronunciare».

«Sono certo – ha proseguito Franz Caruso – però, di interpretare i sentimenti dell’intera comunità cosentina, che è attonita e smarrita, nell’esprimere il profondo cordoglio della città di Cosenza a tutta la famiglia di Francesco, alla sua mamma ed al suo papà. Davanti a tali tragedie, che non dovrebbero mai accadere – conclude il sindaco Franz Caruso – ci si sente veramente impotenti ed inutili. Con rispetto, in silenzio, insieme all’intera amministrazione comunale manifesto la mia più affettuosa vicinanza alla famiglia Occhiuto»

ANNULLATE DIVERSE MANIFESTAZIONI POLITICHE

Nel frattempo, il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale di Cosenza hanno comunicato l’annullamento della manifestazione “Innamorati della Politica” in programma per oggi, 22 febbraio 2025, nel palazzo della Provincia e la Lega ha comunicato di aver deciso di non tenere una manifestazione in programma a Catanzaro.

Anche la Uil Calabria, guidata da Maria Elena Senese, ha espresso «profonda tristezza» per «la prematura scomparsa di Francesco Occhiuto. In questo momento di immenso dolore, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze al senatore Occhiuto e alla sua famiglia. La perdita di un figlio è un evento tragico e incommensurabile, che lascia un vuoto profondo nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. Ci uniamo al cordoglio di amici, colleghi e di tutta la comunità, stringendoci attorno alla famiglia Occhiuto con affetto e solidarietà. In questo momento difficile, auspichiamo che il senatore Mario Occhiuto e i suoi cari possano trovare conforto nel calore e nel sostegno delle persone a loro vicine».