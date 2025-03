Detenuto trovato morto nel carcere di Paola: ipotesi suicidio

1 minuto per la lettura

Un detenuto di 40 anni, di origine romena, è stato trovato morto nella sua cella del carcere di Paola. Si indaga per chiarire le cause del decesso, probabile suicidio.

PAOLA (COSENZA)- Un uomo di 40 anni, originario della Romania, è stato trovato morto ieri mattina, 10 marzo 2025, all’interno del carcere di Paola, dove era detenuto. La Procura della Repubblica di Paola ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso. Ancora non si conoscono le generalità dell’uomo

Secondo quanto riferito da fonti sindacali della polizia penitenziaria, l’uomo potrebbe essersi tolto la vita. Tuttavia, saranno gli accertamenti degli inquirenti a stabilire con certezza le dinamiche dell’accaduto. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda. Le indagini della Procura sono in corso per ricostruire gli ultimi momenti di vita del detenuto e accertare eventuali responsabilità.