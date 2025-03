Amendolara, evade dai domiciliari e spara con carabina: due feriti

1 minuto per la lettura

Amendolara: 25enne evade dai domiciliari e spara con carabina ad aria compressa, ferendo due coetanei. Vittime in ospedale, indagini in corso. Procura valuta accuse.

AMENDOLARA (COSENZA)- Un giovane di 25 anni, già agli arresti domiciliari per altri reati, ha ferito due persone ad Amendolara, sparando alcuni colpi con una carabina ad aria compressa. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando il giovane, del quale non sono state rese note le generalità, è uscito dalla propria abitazione e ha aperto il fuoco contro due coetanei, un 19enne e un 25enne.

Le vittime sono state immediatamente soccorse e trasportate in elisoccorso presso gli ospedali di Trebisacce e Cosenza. Le ferite riportate non sarebbero gravi. I carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per individuare il movente dell’aggressione. Al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi. Evade dai domiciliari e spara, ora la posizione del 25enne di Amendolara è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Castrovillari.