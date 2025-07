Auto travolta a Cosenza, muore una donna davanti a sua nipote

1 minuto per la lettura

COSENZA – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in pieno centro a Cosenza dove una donna di 65 anni, O. B., è morta dopo un incidente stradale. La donna era alla guida della sua auto, una Fiat 600, quando, secondo quanto trapela, sarebbe stata travolta da un’altra auto, una Toyota C Hr, che non avrebbe rispettato un segnale di stop. Il sinistro sarebbe avvenuto nei pressi dell’autostazione cittadina.

La donna, che viaggiava in auto con una sua nipote di appena 12 anni, illesa ma in stato di shock, è morta sul colpo dopo che la sua vettura travolta si è ribaltata. Illeso anche il conducente dell’altra auto.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e tre ambulanze insieme al magistrato di turno Marialuigia D’Andrea.