Cosenza, sparatoria in centro, ferito un 34enne

Attimi di paura su viale Mancini a Cosenza dove un uomo è stato ferito a colpi di armi da fuoco al braccio

COSENZA – Paura e piombo ieri su viale Mancini dove un uomo di 34 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco. Alle ore 18.35 del 19 luglio Singh Malkeet, classe 1991, indiano residente a Carolei, è stato attinto da colpi d’arma da fuoco su viale Mancini all’altezza dell’ “Home club residence.”

L’uomo, ferito, si è portato a piedi nei pressi della Polizia stradale in via Popilia dove gli sono stati prestati i primi soccorsi da alcuni passanti e successivamente dal 118. Gli autori dell’agguato si trovavano, a quanto pare, a bordo di un’autovettura in transito e avrebbero esploso un colpo di pistola.

Il 34enne ferito non versa in pericolo di vita, colpito all’altezza del braccio sinistro dal proiettile. Sono in corso le indagini della Polizia per risalire all’identità degli autori dell’agguato e stabilire il movente dell’azione criminosa. A tal proposito potrebbe risultare utile al lavoro delle forze dell’ordine la visione delle telecamere di sorveglianza della zona.