Rissa finisce a coltellate davanti al McDonald's

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Una colazione al McDonald’s si è trasformata in una scena di rissa, violenza e panico: all’alba di oggi, nell’area del centro commerciale di Corigliano, lungo la Statale 106 Jonica, una discussione per una precedenza in fila è degenerata in una maxi rissa tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Corigliano e l’altro da Rossano.



Le due auto, forse reduci dalla movida di Schiavonea, erano in coda per ordinare al McDonald’s. Per un banale disaccordo sull’ordine di accesso, dalle parole si è passati rapidamente a urla, spintoni, schiaffi e pugni sotto gli occhi attoniti di numerosi testimoni. Poi, la svolta drammatica: uno dei contendenti ha estratto un coltello e ha colpito ripetutamente un ragazzo del gruppo di Corigliano.



Il sangue ha iniziato a colare copioso, imbrattando l’asfalto e la Lancia Ypsilon bianca su cui viaggiava la vittima insieme agli amici. L’auto, rimasta ferma con il finestrino laterale rotto e vistose colature rosse lungo la portiera, è diventata l’immagine più cruda di quella follia notturna.



Gli amici, in preda al panico, hanno caricato il ferito e lo hanno trasportato di corsa al pronto soccorso dell’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano. Da lì, vista la gravità delle ferite, il giovane è stato trasferito al “Nicola Giannettasio” di Rossano. È in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.



Le indagini, già avviate, potrebbero essere a una svolta: le telecamere di sorveglianza della zona avrebbero ripreso l’intera aggressione, fornendo elementi utili per identificare l’accoltellatore e gli altri partecipanti alla rissa.



Un episodio che lascia sgomenta la comunità e che racconta, ancora una volta, come una banale discussione possa trasformarsi in una scena di violenza gratuita, capace di segnare a lungo non solo chi l’ha subita, ma anche chi vi ha assistito.