Praia a Mare, colpi di pistola nei pressi di un villaggio turistico

1 minuto per la lettura

Colpi di pistola nei pressi di un villaggio turistico a Praia a Mare, a sparare sarebbe stata una persona a bordo di uno scooter

PRAIA A MARE – Colpi di pistola sono stati esplosi nella zona di località Fiuzzi a Priaia a Mare, davanti a un noto villaggio turistico, nella notte appena trascorsa. Da quanto si apprende, una persona a bordo di uno scooter avrebbe esploso alcuni colpi in aria, per poi fuggire velocemente. Non è ancora chiaro se il mezzo ospitasse anche un secondo individuo. Sul posto sono intervenuti gli addetti alla vigilanza, che hanno rinvenuto due bossoli nei pressi dell’ingresso della struttura.

Immediata la segnalazione ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Le verifiche sono coordinate dalla Compagnia dei Carabinieri di Scalea, guidata dal maggiore Andrea D’Angelo.

Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi. Per chiarire la dinamica, si stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, comprese quelle collegate al sistema comunale.