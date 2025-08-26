Donna senza vita trovata in un'abitazione a Scalea

1 minuto per la lettura

SCALEA (COSENZA) – Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, 26 agosto, all’interno di un’abitazione del Parco Pantano di Scalea. La vittima è Olha Todyrin, 71 anni, di origine ucraina.

Il primo esame cadaverico ha chiarito che, nonostante la presenza di un ematoma al capo che aveva destato iniziali sospetti, la morte sembrerebbe essere avvenuta per cause naturali. Tuttavia, sarà l’autopsia, disposta dal pubblico ministero di turno e che si terrà presso il centro di Germaneto di Catanzaro, a stabilire con certezza le circostanze del decesso.

Sul posto dove è stata rinvenuta la donna sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Scalea, coordinati dal maggiore Andrea D’Angelo, con l’attività investigativa condotta dal comandante di Stazione Giuseppe Carlomagno. Presenti anche il medico legale e il pubblico ministero di turno.

L’abitazione è stata sottoposta a sequestro in attesa dell’esito degli accertamenti. Il corpo della donna è stato trasferito dal servizio funebre Tarallo di Scalea a Catanzaro, dove si procederà agli approfondimenti autoptici. Le autorità proseguiranno nelle verifiche per escludere qualsiasi altra ipotesi, ma al momento l’orientamento investigativo resta quello del decesso per cause naturali.