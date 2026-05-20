A Cannes presentate le prime immagini di “Girato a Cinecittà”

Roma, 19 mag. (askanews) – È stato presentato in anteprima all’Italian Pavilion del Festival di Cannes il progetto di “Girato a Cinecittà”, il film diretto da Roland Sejko che nel 2027 racconterà i primi 90 anni dei celebri studi. Dal 1937 ad oggi sono stati realizzati più di 3000 film e decine tra i più importanti registi, divi, artisti, grandi artigiani, maestranze, hanno reso mitici gli studi cinematografici romani.Il documentario entrerà in questa città del cinema per raccontarla dall’interno: attraverso le riprese di oggi, i materiali d’archivio e le testimonianze di registi, attori, produttori, professionisti italiani e internazionali, che l’hanno abitata, attraversata, costruita, come ha raccontato proprio a Cannes il regista Roland Sejko: “Io credo che la storia di Cinecittà sia una storia italiana più che solo cinematografica. C’è un mondo da raccontare, praticamente, è di sicuro difficile perché è molto largo ma di sicuro merita di essere raccontato”. Oggi Cinecittà vive una nuova stagione produttiva, con teatri rinnovati e lavorazioni che ne confermano la centralità internazionale. E l’ Amministratore delegato di Cinecittà Manuela Cacciamani a Cannes ha rivelato che in vista di questo 90esimo compleanno già si stanno facendo grandi preparativi: “Stiamo immaginando appuntamenti istituzionali e non, apriremo le porte di Cinecittà soprattutto ai più piccoli, agli amanti di cinema, agli appassionati, agli studenti universitari. Per cui sarà un momento di confronto, di generazioni a confronto, di maestranze giovani e acclamate, artisti. Insomma siamo in grande fermento”.