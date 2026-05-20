Padel, Roma torna capitale: dall’1 al 7 giugno l’Italy Major al Foro

Roma, 19 mag. (askanews) – Dal 31 maggio al 7 giugno i campi del Foro Italico a Roma torneranno a ospitare il BNL Italy Major Premier Padel, uno dei quattro tornei più importanti del Premier Padel Tour, il massimo circuito professionistico mondiale. A iscrizioni appena chiuse, si legge in una nota, le entry list ufficiali confermano lo status d’elite dell’appuntamento: oltre 150 coppie iscritte, quasi 250 atleti in campo, tra cui 49 dei primi 50 giocatori del Ranking mondiale FIP maschile – con l’unica eccezione dell’infortunato Pablo Cardona – e l’intera top 50 del ranking femminile.

Il torneo romano è presente nel calendario Premier Padel fin dalla prima edizione del 2022 ed è diventato nel 2023 il primo Major della storia con formula “combined”, ovvero con tabellone maschile e femminile in contemporanea. Una vocazione all’eccellenza supportata dai numeri della città: con oltre 1.500 campi e un “esercito” di praticanti, Roma è oggi la terza metropoli al mondo per diffusione del padel, preceduta soltanto dai colossi spagnoli Madrid (quasi 2.400) e Barcellona (circa 2.300), secondo i dati ufficiali della Federazione Internazionale Padel. Dal 2022 la capitale ha cambiato il mondo del padel in Italia e trainato la crescita di questo sport in tutto il Paese: oggi, sull’intero territorio, i campi hanno superato quota 10mila mentre i giocatori amatoriali abituali sono oltre 1,5 milioni, cifra che sale oltre i 2 milioni se si considerano anche i giocatori saltuari.

Sotto il profilo tecnico, i tabelloni promettono spettacolo. Nel maschile si riparte dai campioni in carica Ale Galan e Fede Chingotto – coppia numero 2 del mondo e già vincitrice di 5 titoli negli 8 tornei disputati nel 2026 – inseguiti dai numeri 1 del mondo Agustin Tapia e Arturo Coello. Riflettori puntati anche su Juan Lebron, in coppia con Leo Augsburger, e sul ritorno del duo Paquito Navarro e Martin Di Nenno, finalisti nella prima edizione. Nel tabellone femminile si apre la caccia al trono di Delfi Brea e Gemma Triay, con Paula Josemaria e Bea Gonzalez – che arrivano da cinque successi consecutivi in stagione – e la coppia Ari Sanchez-Andrea Ustero nel ruolo di principali favorite.

Ricca anche la presenza degli azzurri e delle azzurre che lo scorso anno hanno conquistato il bronzo agli Europei: nel maschile i romani Simone Iacovino e Giulio Graziotti insieme a Flavio Abbate, Alvaro Montiel, Marco Cassetta, Simone Cremona, Lorenzo Di Giovanni; nel femminile le atlete di casa Carolina Orsi, Giorgia Marchetti, Carlotta Casali, accompagnate da Giulia Dal Pozzo – che nel 2025 ha affiancato Sara Errani – Martina Parmigiani, Emily Stellato e Giulia Sussarello. E ancora, conclude la nota, Riccardo Sinicropi, altro protagonista di pagine storiche dell’Italpadel maschile, e i NextGen Matteo Platania, Giuseppe Fino e Matteo Sargolini.