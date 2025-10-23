Atto vandalico a Rossano: devastata la delegazione comunale

1 minuto per la lettura

Atto vandalico a Corigliano – Rossano, ignoti hanno devastato la sede della delegazione comunale: arredi distrutti e documenti sparsi. Indagini in corso.

CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA) – Un grave atto vandalico ha colpito la sede della delegazione comunale di Rossano, dove ignoti si sono introdotti nella notte scorsa, distruggendo arredi, disperdendo documenti e imbrattando una stanza. Il raid, dalle motivazioni ancora ignote, è stato scoperto questa mattina dai dipendenti comunali al momento dell’inizio del turno di lavoro. I vandali hanno agito con violenza, riuscendo a danneggiare e divellere la porta d’ingresso della sede istituzionale. Gli uffici si sono presentati in uno stato di totale devastazione: arredi distrutti, documenti e atti ufficiali dispersi su pavimenti e scrivanie, e almeno una stanza imbrattata.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine. La Polizia è stata supportata dalla Scientifica, che sta raccogliendo tracce e impronte nella speranza di identificare gli autori del gesto. Gli investigatori hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e all’interno della struttura. L’analisi dei filmati è considerata cruciale per ricostruire la dinamica dell’intrusione e risalire ai responsabili dell’atto. Atto che comunque appare come una chiara intimidazione nei confronti dell’istituzione comunale.