Aggressione con machete a Roseto Capo Spulico: 4 giovani arrestati

3 minuti per la lettura

Roseto Capo Spulico, sono quattro i giovani arrestati per l’aggressione a 20enne di Senise e un 19enne rumeno feriti a colpi di machete e mazze da baseball.

ROSETO CAPO SPULICO (COSENZA) – Indagini lampo sul grave episodio di violenza verificatosi, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, nel parcheggio del Parco “Qualità della Vita” a Roseto Capo Spulico. Come già riferito ieri, vittime di un’aggressione compiuta con mazze da baseball e machete, sono stati due giovani da tempo domiciliati a Roseto Capo Spulico dove lavoravano presso ristoranti locali. I due feriti, L.N. di 20 anni, originario di Senise (Potenza) è tuttora ricoverato all’Annunziata di Cosenza ed è ancora in prognosi riservata per le ferite riportate all’addome, nel corso dell’aggressione armata; l’altro ferito, un ragazzo rumeno di 19 anni, B.L., è ricoverato in ospedale, a Trebisacce, e avrebbe subito una ferita lacero-contusa al capo e l’amputazione di un dito della mano.

I due erano in macchina nel parcheggio di fronte alla struttura assistita per anziani “Villa Azzurra” e con loro c’era anche una ragazza di origini cilene, loro coetanea, rimasta miracolosamente illesa dalla inaudita violenza del gruppo degli aggressori.

GLI ARRESTI

Probabilmente è stata la ragazza e il giovane rumeno, ferito ma vigile, insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza attive nella zona, ad indirizzare le indagini verso gli autori della violenta e sanguinaria aggressione. Tant’è che i Carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, guidati dal Capitano Chiara Baione, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Roseto agli ordini del Maresciallo Marco Carafa e coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno operato il fermo di quattro giovani tra i 20 ed i 24 anni, tre stranieri ed un italiano, ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni di tre ventenni. Dunque, i Carabinieri hanno potuto ricostruire la dinamica dell’aggressione e, al contempo, rintracciarne i presunti autori i quali, dopo la convalida del fermo operato dalla Procura diretta dal Procuratore capo Alessandro D’Alessio, ha disposto il trasferimento dei quattro giovani presso la Casa Circondariale di Castrovillari.

IL MOVENTE DELL’AGGRESSIONE DI ROSETO CAPO SPULICO CHE HA PORTATO AGLI ARRESTATI

dell’aggressione è, al momento, l’aspetto da chiarire insieme alle responsabilità personali dei singoli aggressori. Pur nel rispetto della presunzione di innocenza dei quattro giovani arrestati, resta un impianto accusatorio valido e probabilmente circostanziato grazie alle testimonianze degli aggrediti. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi sul caso dell’aggressione di drammatica violenza per la quale non è ancora noto il movente per la sanguinaria resa dei conti della spedizione punitiva.

La condanna per quanto verificatosi a poche decine di metri dal lungomare rosetano, viene espressa dal sindaco Giovanni Pugliese e dall’amministrazione comunale che ritiene l’accaduto «un fatto che scuote profondamente la comunità e che merita una risposta decisa». «Alla famiglia del giovane coinvolto –scrivono dal Comune -, va la piena vicinanza dell’Amministrazione, con l’auspicio di una pronta guarigione. Il Comune è in costante contatto con le Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce sull’accaduto». «L’Amministrazione – conclude la nota -, intende rassicurare la cittadinanza, rinnovando il proprio impegno a mantenere alta l’attenzione sul territorio, rafforzando ogni azione utile a garantire sicurezza e tranquillità all’intera comunità».