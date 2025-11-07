Omicidio a Corigliano Rossano, un arresto

1 minuto per la lettura

Un arresto per l’omicidio del trentenne a Corigliano Rossano, il giovane marocchino ucciso con diverse coltellate da un connazionale.

CORIGLIANO ROSSANO – È durata poche ore la fuga del presunto responsabile dell’accoltellamento mortale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in contrada Seggio, nell’area urbana di Rossano. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano, coordinati dalla Procura di Castrovillari, hanno fermato un marocchino sospettato dell’ dell’omicidio del trentenne suo connazionale

RESTA DA APPURARE IL MOVENTE DELL’OMICIDIO

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il delitto è avvenuto all’interno di un’abitazione rurale di lavoratori stagionali impegnati nella raccolta degli agrumi e delle olive. Qui, per ragioni ancora in fase di accertamento, tra i due uomini sarebbe scoppiato un acceso diverbio degenerato in un’aggressione a colpi di coltello.

L’ARRESTO PER IL BRUTALE DELITTO A CORIGLIANO ROSSANO

La vittima, ha ricevuto ripetutamente coltellate al torace e all’addome, inutile il soccorso deisanitari del 118 e il trasporto d’urgenza in ospedale. Il giovane è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate. L’immediata attività investigativa della Polizia ha consentito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di rintracciare il presunto aggressore nelle vicinanze del luogo del delitto. L’uomo è stato posto in stato di fermo e trasferito negli uffici del Commissariato, dove è attualmente sottoposto a interrogatorio.

L’omicidio ha profondamente scosso la comunità di Corigliano Rossano, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nelle campagne e sulle difficili condizioni di vita dei lavoratori stranieri che vivono nelle aree rurali del territorio.