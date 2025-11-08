Mormanno: irregolarità igienico-sanitarie, sequestrati 11 quintali di formaggi

1 minuto per la lettura

Sequestrati 11 quintali di formaggi e salumi a Mormanno nel Pollino: titolare denunciato per frode commerciale, prodotti in locali insalubri.

MORMANNO (COSENZA) – Grave operazione dei Carabinieri Forestale del “Parco del Pollino”, che hanno sequestrato circa 11 quintali di formaggi in un’azienda di Mormanno, denunciando in stato di libertà il titolare dell’attività casearia. Il sequestro, avvenuto a seguito di un controllo congiunto con i dirigenti veterinari dell’ASP di Cosenza, è stato motivato da una lunga serie di irregolarità igienico-sanitarie e amministrative che minavano la sicurezza alimentare dei prodotti.

I militari hanno riscontrato condizioni di conservazione inaccettabili per i prodotti caseari, che erano custoditi in ambienti non idonei. La stagionatura, in particolare, avveniva su scaffalature in legno all’interno di locali insalubri. Ma il quadro più grave riguarda la frode al consumatore e la totale mancanza di trasparenza. Trovati prodotti privi di etichettatura o con etichette non tracciabili, che facevano riferimento ad aziende inesistenti. È stata accertata la presenza di formaggi acquistati attraverso la grande distribuzione e successivamente rivenduti come prodotti di propria produzione, ingannando il consumatore sulla loro origine artigianale e territoriale.

OLTRE I FORMAGGI A MORMANNO SEQUESTRATI ANCHE SALUMI E SPEZIE

Oltre agli 11 quintali di formaggi, i Carabinieri Forestale hanno sequestrato nella stessa azienda quasi un quintale di salumi e oltre 74 chili di spezie varie. Tutti gli alimenti non conservati in modo regolare secondo le norme vigenti. Il titolare dell’azienda casearia è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di: Frode nell’esercizio del commercio. Vendita di prodotti con segni mendaci.