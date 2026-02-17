Giallo a Paola: il mare restituisce un cadavere, è il terzo in pochi giorni

1 minuto per la lettura

Macabro ritrovamento di un cadavere sul lungomare sud di Paola: la Procura indaga su un possibile collegamento con i casi di analoghi ritrovamenti tra mare e spiaggia a Scalea e Amantea.

PAOLA – Un inquietante mistero avvolge la costa tirrenica cosentina dopo che, nella mattinata di oggi è emerso un nuovo cadavere di una persona sulla spiaggia antistante il lungomare sud di Paola. Il ritrovamento è avvenuto a seguito di una forte mareggiata che ha riportato a riva i resti. Il corpo ritrovato proprio nei pressi di un noto locale della zona. Sul posto sono intervenute d’urgenza la Polizia Locale, la Polizia di Stato e la Capitaneria di Porto per avviare le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, nel tentativo di dare un nome a una vittima rimasta in mare per mesi.

Giallo cadavere in mare a Paola: i dettagli del ritrovamento

La scoperta è avvenuta nelle prime ore del mattino. In quel momento gli agenti della Polizia locale hanno individuato la salma tra i detriti portati dal mare in burrasca. L’avanzato stato di decomposizione suggerisce che il cadavere sia rimasto in balia delle correnti per un periodo molto prolungato. Probabilmente diversi mesi.

Al momento, l’identità della vittima resta un mistero. Il medico legale, allertato immediatamente dall’autorità giudiziaria, dovrà stabilire non solo le cause del decesso, ma anche tentare una difficile identificazione tramite il DNA. Gli inquirenti stanno setacciando i database delle persone scomparse a livello regionale e nazionale, cercando eventuali riscontri con denunce pregresse. La procura indaga anche su possibili collegamenti con gli analoghi ritrovamenti avvenuti a Scalea a Amantea