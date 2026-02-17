Cadavere in mare scoperto al largo di Tropea

1 minuto per la lettura

IN AGGIORNAMENTO – Scoperto il cadavere di una donna al largo della costa di Tropea, operazioni di recupero rese complesse dal mare molto mosso

TROPEA (VIBO VALENTIA) – Un cadavere scoperto in mare nei pressi della spiaggia Le Roccette a Tropea in provincia di Vibo Valentia. Il corpo, in balia delle onde, dovrebbe appartenere ad una donna ma la corretta identificazione sarà resa possibile dal completamento del recupero dei resti. A causa del mare mosso, però, il recupero risulta particolarmente difficile. A monitorare la situazione, in attesa di poter avviare le operazioni di recupero del cadavere, sono gli agenti della Polizia. Le autorità hanno ricevuto la segnalazione con l’allerta dagli studenti di un istituto di Tropea che hanno avvistato il corpo dalle finestre delle proprie aule.