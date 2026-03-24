Paola, minacce e tentata rapina a gestori di bar: arrestati due fratelli

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Arrestati a Paola due fratelli di 35 anni accusati di condotte persecutorie ai danni di baristi e ristoratori del centro cittadino e di una tentata rapina.

PAOLA (COSENZA) –Nel pomeriggio di ieri, 23 marzo 2026, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli di 35 anni. I due sono residenti nella cittadina tirrenica. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due avrebbero messo in atto reiterate condotte persecutorie nei confronti dei titolari di diverse attività dedite alla somministrazione di alimenti e bevande. Le vittime pare fossero concentrate prevalentemente nelle vie del centro cittadino. E sembra fossero diventate il bersaglio di minacce e atteggiamenti intimidatori che avevano generato un clima di forte tensione e paura.

ARRESTATI I DUE FRATELLI 35ENNE DI PAOLA, DETERMINANTI LE DENUNCE PER LE MINACCE E LA TENTATA RAPINA

L’escalation di violenza è culminata in un tentativo di rapina ai danni di un locale. La tentata rapina è stata sventata grazie alla pronta reazione del titolare, che ha mettesso in fuga i due prima che potessero impossessarsi dell’incasso. A dare una svolta decisiva alle indagini sono state le innumerevoli denunce e segnalazioni presentate dalle vittime. I poliziotti del Commissariato di Paola hanno raccolto prove e ricostruito il modus operandi dei due presunti autori. Sul fatto ha indagato della Procura di Paola, guidato dal Procuratore Domenico Fiordalisi. Il magistrato ha richiesto e ottenuto dal Gip l’emissione della misura della custodia cautelare in carcere.