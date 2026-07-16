Cosenza, quattordicenne si allontana dalla casa famiglia

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Una quattordicenne si è allontanata da una casa famiglia di Cosenza, ricerche in corso in tutta l’area urbana

COSENZA – Sono in corso dal pomeriggio del 15 luglio, a Cosenza, le ricerche di una ragazzina di 14 anni che si è allontanata dalla casa famiglia della quale è ospite. A dare l’allarme, il personale dell’associazione che gestisce la struttura, accorgendosi dell’assenza della minore. La Polizia sta setacciando l’area urbana e tutti i punti nevralgici della città al fine di ricostruire gli spostamenti della ragazzina e rintracciarla nel più breve tempo possibile.