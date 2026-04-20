Rende, il Comune cerca un Garante delle persone con disabilità

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Il Comune di Rende cerca candidati per il ruolo del Garante delle persone con disabilità, domande entro l’11 maggio. Ecco come presentarle

RENDE (COSENZA) – Alle battute conclusive anche l’attivazione dell’Ufficio del Garante delle persone con disabilità, approvato e regolamentato dal Consiglio Comunale di Rende con la deliberazione 7 del 27 febbraio 2026. Quest’organo sarà scelto dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta tra i candidati in possesso dei requisiti seguenti: cittadinanza italiana, laurea triennale o laurea magistrale, idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza qualificata e certificata di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale.

INCOMPATIBILITA’ E POSSIBILI CONFLITTI D’INTERESSE

Inoltre, i candidati non dovranno avere i motivi di incompatibilità e di conflitto d’interesse seguenti: Non essere membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione aziendale delle Aziende sanitarie locali, e di altri organismi esecutivi nazionali, nonché, partiti politici e associazioni sindacali di non essere amministratore né titolare di enti, società e imprese a partecipazione pubblica, amministratore e dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune, nonché dipendente comunale. Più in generale, il Garante per i diritti delle persone con disabilità non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina.



LA PROCEDURA PER L’INVIO DELLE DOMADE

Le persone interessate e in possesso dei requisiti potranno presentare la propria candidatura al presente indirizzo: protocollo.rende@pec.it . La candidatura dovrà essere compilata esclusivamente attraverso il modello pubblicato dal sito web del Comune, che dovrà essere allegata alla pec. Inoltre, la pec dovrà contenere i seguenti allegati: curriculum dettagliato e redatto in formato europeo, scansione del documento d’identità, in corso di validità, del candidato.

La pec, infine, dovrà avere l’oggetto seguente: “CANDIDATURA NOMINA GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA”. Le candidature dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le 23:59 dell’11 maggio. Solo in casi eccezionali, in cui i candidati non possono usare i mezzi informatici, sarà possibile presentare la domanda all’Ufficio Protocollo del Municipio a piazza San Carlo Borromeo. L’incarico durerà quattro anni e sarà svolto a titolo gratuito, tranne i rimborsi previsti per la partecipazione a impegni istituzionali, debitamente autorizzati dal Responsabile del Settore Servizi Sociali.