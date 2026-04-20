Rissa nel Napoletano: accoltellato un 17enne, feriti il padre e lo zio

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Rissa tra giovani a Marigliano, nel Napoletano; accoltellato al gluteo un 17enne, feriti successivamente anche il padre e lo zio

Napoli – Rissa tra giovani in provincia di Napoli: 17enne accoltellato al gluteo. È accaduto nella serata di ieri, quando i Carabinieri della stazione di Marigliano, allertati dal 118, sono intervenuti al corso Umberto. Poco prima e per cause in corso di accertamento c’era stata una rissa tra giovani. Ad avere la peggio un 17enne, ferito da arma da taglio al gluteo destro.

Poco dopo sono intervenuti il padre e lo zio del ragazzo. I due sono stati colpiti dai giovani presenti con alcune sedie prese dalla vicina attività commerciale. Ragazzo, padre e zio sono stati trasferiti nell’ospedale di Nola per poi essere dimessi: il 17enne con 15 giorni di prognosi, padre e zio del ragazzo 10 giorni di prognosi. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.