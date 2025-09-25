2 minuti per la lettura

Minorenne pestato dai familiari a Corigliano Rossano perché avrebbe rubato oro in casa. Il 17enne si è salvato grazie alla presenza della polizia municipale

Un 17enne è stato pestato dal padre e dagli zii, perché sospettato di un furto in casa a Corigliano-Rossano. Il ragazzo si è poi salvato trovando rifugio nell’auto della polizia municipale. È quanto accaduto nella serata di mercoledì 25 settembre 2025 a Corigliano Scalo. L’episodio si è verificato intorno alle 19.30 vicino all’incrocio tra via Nazionale e via Provinciale, proprio davanti alle sedi di alcuni istituti bancari. Una zona tra le più trafficate della città, che improvvisamente si è trasformata nel teatro di una violenza inaudita.

Accerchiato e colpito in pubblico

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il giovane sarebbe stato accerchiato e colpito con estrema durezza dai tre familiari. La scena ha lasciato sgomenti i presenti. Nonostante la brutalità dell’aggressione, il ragazzo è riuscito a divincolarsi e a fuggire. In un estremo tentativo di mettersi in salvo, ha raggiunto di corsa la pattuglia della polizia municipale che, come di consueto, stazionava sul centrale incrocio dello Scalo. Pochi istanti dopo, infatti, sul posto sono arrivati anche i tre uomini. Erano il padre e due zii del giovane, tutti residenti in uno stabile non lontano dal luogo dei fatti.

Per gli aggressori avrebbe rubato oro in casa

Alla base di tanta violenza ci sarebbe il sospetto, da parte degli adulti, che il 17enne avesse sottratto alcuni gioielli d’oro appartenenti alla famiglia, forse con l’intento di venderli per procurarsi denaro. Un denaro che, secondo i familiari, il ragazzo avrebbe potuto utilizzare per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Gli agenti della municipale, con prontezza, hanno riportato la situazione alla calma, impedendo che il pestaggio avesse ulteriori conseguenze. Nel frattempo, allertata dagli stessi vigili, è sopraggiunta sul posto anche una volante della Polizia di Stato, che ha preso in carico la gestione del caso e avviato gli accertamenti del caso. Le indagini ora dovranno fare piena luce su quanto accaduto e verificare le responsabilità penali degli adulti coinvolti nell’aggressione, nonché, verosimilmente, del minorenne.