Tensione all'Asp di Cosenza, medico irrompe e semina il panico tra il personale

Attimi di tensione alla sede Asp di Cosenza dove un medico ha fatto irruzione seminando il panico, necessario l’intervento della polizia

COSENZA – Fa irruzione negli uffici dell’Azienda sanitaria seminando il panico tra il personale e i colleghi. È accaduto questa mattina, 10 febbraio 2023, negli uffici dell’Asp. Qui un medico, F. R., ha dato in escandescenze al punto che si è reso necessario l’intervento sul posto della Polizia.

TENSIONE ALL’ASP DI COSENZA, MEDICO VA IN ESCANDESCENZA

Non è la prima volta che l’uomo, già denunciato per episodi analoghi e destinatario di un provvedimento di sospensione dal servizio, assume comportamenti violenti, generando un clima di apprensione all’interno degli uffici di via Alimena.

All’arrivo della volante davanti all’ingresso principale dell’Asp, l’uomo era già stato allontanato dalla sede di lavoro. Non è escluso che nelle prossime ore possa essere raggiunto da un di divieto di avvicinamento.