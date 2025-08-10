X
L'Istituto Superiore di Sanità: «A Cosenza focolaio di botulismo»

L'ospedale dell'Annunziata a Cosenza

L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato la diagnosi di botulismo nei primi tre pazienti giunti all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza

ROMA – L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato, attraverso le analisi di laboratorio, la diagnosi di botulismo nei primi tre campioni prelevati ai pazienti giunti all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. I risultati attestano la presenza del focolaio, già sospettato clinicamente nei giorni scorsi.

“Grazie alla tempestiva diagnosi di botulismo – si legge in un comunicato dell’ospedale di Cosenza – l’azienda ha potuto attivare, con prontezza tutte le procedure previste, richiedendo l’antitossina botulinica, disponibile presso il Ministero della Salute. L’intervento immediato ha consentito di somministrare il trattamento nei tempi utili, scongiurando conseguenze potenzialmente fatali per molti dei pazienti coinvolti”.

LEGGI QUI la situazione al momento dopo i casi di botulino emersi a Diamante.

